May verdedigt zich: "Zodra ik de verhalen hoorde, heb ik een onderzoek bevolen"

Theresa May heeft in een interview met de BBC haar motieven verduidelijkt in de besluitvoering over de aanpak van de brand in de Grenfell-woontoren in Londen. "Ik ben snel naar Downing Street teruggegaan maar dat was om meteen een onderzoek te gelasten", zegt de Britse premier.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

May verdedigt zich: "Zodra ik de verhalen hoorde, heb ik een onderzoek bevolen"

Theresa May heeft in een interview met de BBC haar motieven verduidelijkt in de besluitvoering over de aanpak van de brand in de Grenfell-woontoren in Londen. "Ik ben snel naar Downing Street teruggegaan maar dat was om meteen een onderzoek te gelasten", zegt de Britse premier.