Ik zou geen stuiver meer geven voor de politieke carrière van Theresa May. Voorlopig blijft ze nog haar partij en de regering leiden, maar ze heeft eigenlijk geen macht meer. Ze is aan de macht, maar ze heeft geen macht. Haar geloofwaardigheid als politica is nihil geworden. Bovendien heeft haar bezoek aan de rampplek van de brand in een torenflat in North Kensington, waar ze enkel met de brandweertop in gesprek ging, de plaatselijke bevolking razend gemaakt. Dat speelde in het voordeel van Labour-frontman Jeremy Corbyn, die net als May een bezoek bracht aan de plek van de ramp, en wel een luisterend oor bood aan de lokale bevolking.

Niemand wil bovendien de ondankbare functie van Theresa May overnemen. De overname van haar functie staat gelijk aan politieke zelfmoord, want zij moet regeren met een minderheidskabinet dat ten dode is opgeschreven.