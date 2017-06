Brnabic is al sinds vorig jaar minister van openbaar bestuur, maar daarvoor was ze niet politiek actief. Ze werkte voor verschillende internationale organisaties. Maar lid van een partij is ze tot op de dag van vandaag niet.

De keuze is dus opmerkelijk in een land als Servië. Het conservatieve land is allesbehalve tolerant ten opzichte van holebi's. In 2010 werd de gaypride in Belgrado nog aangevallen door nationalisten en hooligans. De afkeer wordt grotendeels in de hand gewerkt door de invloed van de Servisch-Orthodoxe kerk.

Nu blijft het relatief rustig rond de de benoeming van Brnabic. In het parlement was er wat kritiek te horen. Een parlementslid had het over "niet mijn premier".



President Vucic liet weten dat hij niet geïnteresseerd is in de geaardheid van de premier, maar in haar prestaties.