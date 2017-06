De Britse Andrew, een van de zonen van de Queen, heeft openlijk gesproken over de brexit. Opmerkelijk want royals horen geen politieke menig te hebben. Andrew had vorig jaar al aangegeven dat de Britten beter bij de Europese Unie zouden blijven, maar was nu genuanceerder in een interview met BBC World News. "Je kunt op twee manieren naar de brexit kijken: ofwel Jezus, wat hebben we gedaan! Ofwel, wat zijn de mogelijkheden (je verliest iets maar je kan ook iets winnen). Ik heb geen idee hoe het zal uitdraaien", vertelt de prins. Hij omschrijft het als de theorie van het half-lege glas en het half-volle glas. De prins werd geïnterviewd tijdens een wetenschapsconferentie in Singapore.

In november vatte Andrew het op een zakenevenement in Windsor Castle het nog als volgt samen: "Er is een referendum hier geweest en we besloten een organisatie te verlaten, en er is een man (Donald Trump, red.) in de VS die blijkbaar élke organisatie wil verlaten. Dat gecombineerd kan de zaken uit elkaar doen vallen." Maandag start het Verenigd Koninkrijk de onderhandelingen met de EU over een vertrek in 2019.