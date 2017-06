May belooft groot onderzoek naar oorzaak brand in Londen

De Britse premier Theresa May vordert een diepgaand onderzoek naar de grote brand gisteren in een woontoren in Londen. "De mensen willen antwoorden, en ze hebben absoluut gelijk", zei May. Ze beloofde ook dat alle mensen die hun appartement in de brand zijn kwijtgeraakt, opnieuw een woning in Londen zullen krijgen.

