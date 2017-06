Scalise is gisteren nergeschoten tijdens een honkbaltraining in de staat Virginia. Hij werd geraakt in de heup. De dader, duidelijk een felle tegenstaner van Trump, is doodgeschoten.

"Steve Scalise heeft het moeilijk", zegt Trump vandaag. Het ziekenhuis bevestigd dat Scalise misschien nog en bijkomende operatie zal moeten ondergaan. Zijn toestand wordt omschreven als "kritiek".

Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is het nog te vroeg om nu al te concluderen dat de schutter het specifiek op Steve Scalise gemunt had.