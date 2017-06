Naar Turkse begrippen hebben zich veel mensen aangesloten bij het protest. In Ankara waren er enkele duizenden demonstranten, en volgens plaatselijke media waren er ook in andere steden manifestaties om steun te betuigen aan Kiliçdaroglu. In Istanbul kwamen daar enkele honderden mensen op af.

De oppositie in Turkije staat immers onder grote druk van president Erdogan en de islamitische regeringspartij AKP, vooral sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli. Die staatsgreep was het signaal voor zuiveringen zonder voorgaande, die zich eerst richtten op de beweging van de islamleraar en vroegere bondgenoot van Erdogan Fethullah Gülen, maar daarna ook op de pro-Koerdische beweging en de media. Bijna 50.000 mensen zijn opgepakt en meer dan 100.000 mensen zijn ontslagen of geschorst.

De noodtoestand is ook nog steeds van kracht in Turkije, kritische journalisten en parlementsleden van de pro-Koerdische HDP zitten in de cel, en straatprotesten worden er met harde hand door de ordediensten de kop ingedrukt.

Kritische stemmen en demonstranten krijgen steeds onmiddellijk het verwijt dat ze betrokken zijn bij terreur of er propaganda voor maken, en het leek er op dat de tegenstanders van Erdogan het nut niet meer inzagen van op straat te komen om te protesteren.

Het is dus afwachten of de grijze technocraat Kiliçdaoglu de komende dagen - de mars zal minstens 23 dagen duren - er in zal slagen om veel mensen achter zich te krijgen.