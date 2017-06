Brexit-gesprekken starten dan toch komende maandag

De datum van 19 juni deed al langer de ronde. Maar enkele dagen geleden - nadat de Britse premier Theresa May haar parlementaire meerderheid had verloren - zaaide Davis twijfel door te verklaren dat de onderhandelingen over de afscheuring van de Europese Unie met enkele dagen kunnen worden uitgesteld.

Maar dat is dus niet geval. In een gezamenlijke verklaring lieten Davis en de Europese onderhandelaar Michel Barnier weten dat ze komende maandag de gesprekken in verband met artikel 50 zullen opstarten.

Artikel 50 laat het Verenigd Koninkrijk toe om de Europese Unie te verlaten. Enkele weken geleden ondertekende May dat artikel, waardoor ze de procedure die het Verenigd Koninkrijk toestaat om uit de Europese Unie te stappen, in gang zette.