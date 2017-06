“Vreemd dat iemand van de geheime inlichtingendienst zijn gesprekken met de president noteert en dan doorgeeft aan de media.” Met deze brug maakte Poetin de vergelijking tussen de voormalige directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst Comey en klokkenluider Edward Snowden. Daarna voegde Poetin er sarcastisch aan toe dat Rusland bereid zou zijn om Comey politiek asiel te verlenen.

Poetin benadrukte daarbij dat Comey nog geen enkel bewijs heeft geleverd dat Rusland zich heeft gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De hele heisa rond die kwestie deed Poetin af als louter “een interne, Amerikaanse politieke strijd”.

De Russische president kreeg tijdens de uitzending ook een vraag van een Amerikaan over hoe hij moest omgaan met de “russofobie” in de VS. Echte tips gaf Poetin niet mee, maar hij zei wel dat hij de Verenigde Staten niet als vijand beschouwde. “Er is russofobie in Amerika, maar er zijn ook heel veel vrienden van Rusland in Amerika”. Hij zei ook dat samenwerking met de VS noodzakelijk is voor verschillende problemen, zoals het conflict in Syrië, wereldwijde armoede en het klimaat.