Wie wil trouwen voor de wet moet zich doorgaans overdag naar het gemeente- of stadhuis reppen. Niet zo in Nantes waar trouwlustige koppels morgenavond voor een burgerlijke plechtigheid bij een ondergaande zon kunnen kiezen.

Het gaat om een experiment dat is bekokstoofd tijdens een conferentie over het nachtleven in de Franse havenstad in december vorig jaar. Concreet kunnen koppels morgenavond tussen 19 uur en 22 uur in het stadhuis terecht om te trouwen. Wie geen afspraak kon versieren, krijgt een herkansing op 22 september en 15 december.

Elke ceremonie zal 30 minuten duren, in tegenstelling tot ceremonieën overdag die 10 minuten korter zijn. Burgemeester Johanna Rolland belooft een persoonlijke sfeer met muziek en verlichting die tegelijk in lijn is met het plechtige, openbare en republikeinse karakter van de plechtigheid.