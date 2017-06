Door een menselijke fout viel het computercentrum van British Airways zonder stroom. Toen er opnieuw stroom was, veroorzaakte dat zware schade aan de systemen.

Het duurde drie dagen, tot 29 mei, voor de computerproblemen opgelost waren. 75.000 reizigers ondervonden hinder. Heel wat reizigers moesten herboekt of gecompenseerd worden. 726 vluchten werden geschrapt, dat is ruim een kwart van alle vluchten die British Airways gedurende die drie dagen gepland had.

De topman van de groep boven British Airways bood vandaag ook opnieuw zijn excuses aan de reizigers aan. Hij zei dat hij begreep dat het voor veel reizigers een vreselijke ervaring was. Ook loofde hij het personeel voor de manier waarop ze de storing hebben afgehandeld.