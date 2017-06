Kosciusko-Morizet was pamfletten aan het uitdelen op een markt in Parijs toen een man van rond de 50 de pamfletten afpakte om ze in haar gezicht te gooien terwijl hij haar onder meer voor "bobo de merde" (bourgeoise bohême) uitschold.

De gewezen minister uit de regering van Nicolas Sarkozy viel op de grond en verloor het bewustzijn. De brandweer snelde te hulp en na verscheidene minuten kwam ze weer bij, waarna ze naar het ziekenhuis gebracht werd. "Het is uw schuld dat we Hidalgo (de socialistische Anne Hidalgo) vandaag als burgemeester hebben", had de man nog geroepen. Na het incident rende hij naar de dichtstbijzijnde metro-ingang.

Het gerecht opende een onderzoek wegens "opzettelijk geweld". De Franse premier Édouard Philippe bezocht de politica in het ziekenhuis.