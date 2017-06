De school ligt in de stad Fengxian, een stad niet zo ver van Sjanghai, in de oostelijke provincie Jiangsu. Volgens Chinese media zijn 7 doden gevallen en 59 gewonden, van wie 9 er erg aan toe zijn. Op de sociale media zijn foto's verschenen van mensen, ook kinderen, die op de grond liggen.

De ontploffing deed zich voor om 16.50 uur plaatselijke tijd (9.50 uur Belgische tijd), toen ouders hun kinderen kwamen ophalen. Het is niet duidelijk of het gaat om een ongeluk of een aanslag. Volgens een getuige die in de buurt een voedselkraampje heeft, zou het kunnen gaan om een ontplofte gasfles, maar dat is nog niet bevestigd. Het onderzoek is aan de gang.