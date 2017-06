De politieke wereld is zich bewust van de problemen in de sociale woonwijken, zei Lammy nog. "Velen van ons zijn in de aanloop naar de verkiezingen gaan aankloppen in sociale woningen en op de hoogste verdiepingen van woontorens. Als politici weten we dat de voorwaarden in dit land onaanvaardbaar zijn."

Veel van de woontorens die in de jaren 70 zijn opgetrokken, zouden beter vernield worden, vindt Lammy. "Ze hebben geen makkelijke nooduitgang, ze hebben geen brandblusinstallatie met sproeikoppen. Het is totaal, totaal onaanvaardbaar in Groot-Brittannië dat wordt toegestaan dat dit gebeurt en dat mensen op deze manier sterven."