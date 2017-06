De telecomoperatoren hebben zich tegen de Europese wet geweerd als een duivel in een wijwatervat. "Het is een enorme inkomstenverlies voor die jongens", zegt digitaal expert Luc Blyaert. "Zij hebben altijd geargumenteerd dat ze zware investeringen moeten doen in hun netwerken." En het zijn -verrassend genoeg- niét de zuiderse telecomoperatoren die het zullen voelen op de boekhoudkundige balans, maar eerder eigen telecomoperatoren zoals Proximus.

"De meesten (de Belgen, red.) gaan elk jaar twee tot drie weken op vakantie en gaan mogelijk naar Italië, Frankrijk, Spanje of Portugal. Maar wat doen we het eerst als we de grens overgaan? We controleren meteen of die roamingknop wel uitstaat! En eens we ter plekke zijn: gaan we zo snel mogelijk wifi zoeken, in de bar, op hotel of op de camping. Eigenlijk gebruikt de gewone consument weinig van die roamingkosten die nu wegvallen", stelt Blyaert.

Wie gebruikt die roamingknop nu het meeste? "De zakenlui, de mensen die business doen in het buitenland en die altijd bereikbaar moeten zijn voor hun bedrijf. Uiteindelijk denk ik dat we in België waar Brussel het centrum is van heel wat Europese instellingen, dat operatoren zoals Proximus of Telenet het véél meer zullen voelen."

Dat inkomstenverlies zullen de telecomoperatoren willen compenseren. "Een aantal operatoren hebben pro-actief gereageerd: zij hebben de tarieven al verhoogd", zegt Blyaert.