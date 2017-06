Jens Franssen vanuit Londen: "Vlammen zijn nog steeds te zien"

Een ploeg van VRT Nieuws is deze middag aangekomen in Londen, waar al sinds vannacht een groot appartementsgebouw in brand staat. Jens Franssen kan met eigen ogen vaststellen dat de brand nog helemaal niet geblust is.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

