"Het eerste advies is binnen blijven ", zegt Bruggheman. "In een modern appartementsgebouw is dit in het begin inderdaad het beste advies. Zoniet dreig je te vluchten langs de brandhaard." Bovendien dreigen bewoners die te vroeg via de trappenhal proberen te vluchten de brandweer te hinderen die langs diezelfde trappenhal naar boven probeert te raken.

Naar aanleiding van het "towering inferno" in de Britse hoofdstad Londen zijn vraagtekens geplaatst bij het advies aan de bewoners om binnen te blijven. "Op lange termijn heb je een probleem", geeft Bert Bruggheman toe. "Dan heb je maar één evacuatieweg (de trappenhal, nvdr.) die niet helemaal beschermd is. Bovendien is het voor de brandweer dan heel moeilijk om de bovenste verdiepingen te bereiken."

Als brandweercommandant van Antwerpen heeft Bruggheman veel contact met zijn collega's in Londen. Hij wijst erop dat het Londense korps heel wat ervaring heeft bij het bestrijden van grote branden in een stedelijke omgeving. "Je hebt dan veel mensen en veel materieel nodig die je midden in de stad moet ontplooien. De Londense brandweer is de grondlegger van het commandosysteem waarbij grote groepen mensen worden aangestuurd." Voor hem is er geen twijfel in verband met de aanpak van de brand in Londen: "De brandweer valt weinig te verwijten."