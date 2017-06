Gisteren zat ik in de leeszaal van het parlement tegenover Parwen. Drie jaar geleden zat zij ook op die berg, met haar vader, moeder, broer en zus. Ze is in ons land om te getuigen voor de Interparlementaire Werkgroep Koerdistan, een groep politici die samen met Koerden in ons land de toestand in de regio opvolgen. Parwen is in Brussel samen met de Nederlands-Koerdische regisseur Reber Dosky. In zijn documentaire "Yezidi Girls" vertellen Parwen en nog twee jongere Yezidi-vrouwen wat ze hebben meegemaakt.

Parwen leefde samen met haar familie in het dorpje Rambush. Haar vader was landbouwer, Parwen hielp mee op het veld. Toen IS het naburige dorp aanviel, zijn ze gevlucht, eerst naar een oom, nadien naar de berg. Daar zijn ze door IS gevangen genomen.