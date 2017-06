Seif al-Islam is vorige week vrijgelaten door een militie in Zintan, in het westen van Libië. Hij heeft daar zo'n zes jaar gevangen gezeten. Sindsdien is hij niet in het openbaar verschenen.

Volgens verschillende bronnen houdt de zoon van Khaddafi zich nu op in de buurt van Tobruk, in het noordoosten van het land.

"Libië is verplicht om hem onmiddellijk te laten aanhouden en hem uit te leveren aan het Strafhof, wars van elke mogelijke amnestieregeling in Libië zelf", laat procureur Fatou Bensouda van het Strafhof weten. Of Libië op haar vraag zal (kunnen) ingaan, is hoogst onzeker. Sinds de omverwerping van het regime van Khaddafi is er in het land niet langer sprake van enig centraal gezag.