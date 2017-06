Maar hoe dramatisch ook, het wegzakken is slechts één probleem waarmee Jakarta kampt. "Het geldt voor de helft van de stad, maar ook de rest van de stad is ook een puinhoop", zegt Maas. "De afgelopen tientallen jaren is niets gedaan om deze metropool aan te passen aan de eisen van de tijd."

Vooral het verkeer is een nachtmerrie. Dag in dag uit zijn er voortdurend opstoppingen. "Ze hebben de stad maar laten groeien en groeien, maar niemand heeft er ooit over nagedacht om al die nieuwe wijken via wegen met elkaar te verbinden", zegt Maas. "Een fatsoenlijk wegenplan is er niet. Het laatste dateert van 1976, en het is toen niet eens uitgevoerd. Er was toen rekening gehouden met een stad van zo'n 6 miljoen mensen, terwijl er intussen 15 miljoen in Jakarta wonen."

