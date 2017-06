De Syrische Democratische Strijdkrachten, een coalitie van Koerdische en Arabische strijders, boeken de laatste week terreinwinst in Raqqa, het bolwerk van IS in Syrië. Ze krijgen daarbij luchtsteun van de Amerikanen. Raqqa wordt hevig bestookt door gevechtsvliegtuigen.

In de stad zouden nog zo'n 4.000 IS-strijders aanwezig zijn. Hoeveel burgers in de stad vast zitten, is onduidelijk, maar de VN schat dat ze met 50.000 tot 100.000 zijn.

De strijd tegen het terrorisme "mag niet ten koste gaan van burgers die zich tegen hun wil in door IS gecontroleerde zones bevinden", zegt Paulo Pinheiro, voorzitter van de onafhankelijke VN-commissie, die enkele maanden na het uitbreken van de Syrische oorlog in 2011 werd uitgeroepen en onderzoek doet naar oorlogsmisdaden.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vielen de er voorbije week 88 burgerdoden in Raqqa als gevolg van de luchtaanvallen.