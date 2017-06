Een man op de zeventiende verdieping kon snel ontkomen. Hij was wakker geworden door de brandweersirenes. "Een geïntegreerd brandalarmsysteem hebben we niet in het gebouw. Iedereen moet maar in zijn eigen appartement een brandalarm installeren."

Een andere man kwam vannacht net naar huis toen hij zag dat het gebouw in brand stond. Zijn broer was binnen, in het appartement dat ze deelden, maar kon ontkomen. Een oom is vermist. "Ze zeiden de mensen dat ze het gebouw niet mochten verlaten. Dat we er niet uit mochten."

"Ik mag van geluk spreken dat ik nog leef", zegt een van de bewoners, die gewekt werd door het rookalarm bij een van zijn buren. "Veel mensen zijn het gebouw niet uit geraakt. Maar ik heb niets meer, ik sta hier in alles wat ik nog heb".