Gigantische brand legt Londens appartementsgebouw in de as

In het westen van Londen staat een appartementsgebouw van 27 verdiepingen al sinds 1 uur vannacht lokale tijd in brand. Ongeveer 200 brandweerlui en 45 bluswagens zijn opgetrommeld om het vuur onder controle te krijgen. Zeker 30 bewoners zijn bedwelmd door de rook afgevoerd naar verschillende Londense ziekenhuizen. Of alle bewoners van de 120 appartementen tijdig zijn geëvacueerd, is nog niet duidelijk.

