Michiel Vos ziet op dit moment echter nog altijd geen grote gevolgen voor president Trump. "Er zijn twee onderzoeken die blijven doorgaan. Het blijft een wolk die boven het presidentschap hangt, nu al maanden. Het neemt enorm veel tijd in en het neemt enorm veel aandacht weg van het beleid van Trump. We komen nergens aan toe, klaagt het Witte Huis, want we zitten allemaal in hoorzittingen. De pers vindt het prachtig, want dit zijn prachtige tv-momenten, maar wat het allemaal oplevert, is mij -als observator- niet helemaal duidelijk. Ja, er zijn problemen voor het Witte Huis, maar ik weet niet helemaal specifiek waar die nu op duiden in dit dossier."