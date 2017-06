Dat brengt ons ook meteen bij de reden voor al die familiaire mails die elke dag opnieuw in mijn postvak belanden. Show me the money! Amerikaanse politici en partijen zijn onophoudelijk op zoek naar geld. Partijfinanciering door de overheid bestaat niet en wie in Amerika in het bestuur van één of andere schimmige organisatie wil geraken, krijgt daar niet alleen geen goed betaald mandaat voor, maar wordt meestal ook verondersteld zelf een deel van het kapitaal aan te brengen.

Amerika is een land van zeer weinig regels en overheid, van "trek uw plan". En dus zit er niks anders op dan jaar in, jaar uit, mensen die ooit één keer om God weet welke reden interesse in je hebben getoond, te smeken om wat aandacht. Sympathie. Maar liefst van al: cold hard cash.