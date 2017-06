Daarnaast hebben Macron en May ook een gezamenlijk actieplan tegen terreur aangekondigd. Dat plan is "zeer concreet", maar veel details zijn er nog niet over bekend. Wel willen ze samen proberen de operatoren te verplichten om online haatboodschappen te verwijderen. May had meteen na de aanslag in Londen al opgeroepen tot een strengere regulering van het internet. "We gaan een gezamenlijke campagne opstarten zodat het internet geen plaats voor criminelen en terroristen kan zijn waar ze propaganda kunnen verspreiden die tot nog meer radicalisering en nog meer kwaad kunnen leiden", zei May.

Macron en May konden sowieso niet om het veiligheidsonderwerp heen. 's Avonds gingen ze in het Stade de France in Parijs samen naar de vriendschappelijke interland Frankrijk-Engeland kijken (zie foto hieronder). Die oefenmatch werd voorafgegaan door een eerbetoon aan de slachtoffers van de recente aanslagen van Londen en Manchester. De Fransen wonnen de vriendschappelijke interland trouwens met 3-2. De vorige ontmoeting tussen de ploegen van beide landen dateerde van enkele dagen na de aanslagen in Parijs in november 2015.