De Grenfell Tower in de wijk North Kensington staat al vier uur lang in lichterlaaie. Vanaf de tweede verdieping slaan de vlammen uit het appartementsblok met 27 verdiepingen. Het vuur heeft zich stelselmatig een weg naar boven gebaand in het gebouw, "als een waterval van vuur", zo omschrijft een vrouw die tegenover het gebouw woont. De brandweer vreest dat het zwartgeblakerde appartementsblok elk moment kan instorten.

De oorzaak van de brand, die moet zijn uitgebroken rond 1 uur lokale tijd, is nog onduidelijk. Volgens een lokale actiegroep zou nalatigheid van het stadsbestuur aan de oorzaak kunnen liggen. In 2013 werden bewoners in het gebouw al geplaagd door herhaaldelijke stroomstoringen, die veroorzaakt werden door een verkeerde bekabeling. Volgens The Grenfell Action Group zou de veiligheid in het gebouw nog steeds te wensen over laten.

