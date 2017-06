Sessions is klaar en duidelijk: “Ik heb nooit een ontmoeting gehad of een gesprek gevoerd met eender welke Rus of buitenlandse official over welke inmenging dan ook met eender welke verkiezing in de Verenigde Staten.” De minister van Justitie ontkent ook dat hij een ontmoeting met de Russische ambassadeur in een hotel in Washington DC heeft verzwegen.

Sessions is het meest hooggeplaatste lid uit de regering van president Trump die komt getuigen voor de commissie. Hij moest ophelderen of hij contacten met Rusland heeft verzwegen, maar ook of heeft aangedrongen op het ontslag van FBI-directeur James Comey, die het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen leidde. Dat zou veel vragen oproepen, omdat Sessions zich eerder had onttrokken van het Rusland-onderzoek, nadat hij had toegegeven dat hij twee ontmoetingen had met de Russische ambassadeur Kisljak.