Sinds een tiental dagen posten actiegroepen als "You Stink" en "De gezondheid van mijn kinderen is een rode lijn" beelden van vrachtwagens die afval vervoeren en het in zee gooien in de buurt van de hoofdstad Beiroet, een operatie die nog steeds aan de gang is.

Het afval is afkomstig van een "berg afval" in Bourj Hammoud, een voorstad ten noorden van de hoofdstad Beiroet, en die berg veroorzaakt heel wat geurhinder in het noorden van Beiroet.

De Raad voor Ontwikkeling en Reconstructie, een regeringsinstelling, heeft een akkoord gesloten met een privé-firma om de berg in de Middellandse Zee te storten.

Dat beweerden de actiegroepen, en het is bevestigd door de minister van Milieu tijdens een bezoek aan het stort. De minister zei nog dat hij een brief had gestuurd naar de raad "om een aantal zaken recht te zetten", en hij zei dat hij ging navragen "wat de beste manier was om de schade te beperken".

De actiegroepen noemen de zaak een "milieumoord" en een schande, en ook bij andere Libanezen heeft de kwestie voor veel beroering gezorgd.