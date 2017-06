Kalanick heeft het nieuws vandaag aangekondigd in een mededeling aan de werknemers. Hij neemt die vakantie om "aan zichzelf te werken", en een "team van leiders van wereldklasse" samen te stellen voor het bedrijf.

"De uiteindelijke verantwoordelijkheid, voor waar we terecht gekomen zijn, en hoe we daar beland zijn, rust op mijn schouders", zo schreef hij in zijn email. "Er is uiteraard veel om trots op te zijn, maar er is ook veel dat nog verbeterd kan worden."

Het bedrijf ligt al langer onder vuur, onder meer na de publicatie van een blog door een voormalige vrouwelijke medewerker.

Daarop voerde voormalig Amerikaans minister van Justitie Eric Holder in opdracht van het bedrijf een onderzoek naar de klachten. Dat rapport bevat ook een reeks aanbevelingen om het bedrijf te veranderen, en het werd zondag reeds besproken door het bestuur. Uber publiceerde het document met aanbevelingen dinsdag.

Een van de aanbevelingen is dat de verantwoordelijkheden van Kalanick bekeken zullen worden, en herverdeeld zullen worden. Een operationeel topman (COO) zal volgens Bloomberg sommige van Kalanicks taken overnemen. Het bedrijf is al langer op zoek naar een kandidaat voor die functie. Daarnaast beveelt het rapport ook een onafhankelijke voorzitter van de raad van bestuur aan, en de oprichting van een toezichtscommissie.

Het tijdelijke vertrek van Kalanick valt samen met het overlijden van zijn moeder. Zij werd vorige vrijdag begraven. "Ik heb nood aan een rust", zegt Kalanick in de brief, waarin hij verwijst naar de "recente gebeurtenissen" en waarmee hij naar zijn moeder verwijst.