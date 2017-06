Inwoner van Raqqa getuigt anoniem over offensief tegen IS

Een coalitie tussen Koerdische en Arabische strijders probeert het oosten van de stad binnen te dringen, waar het offensief tegen IS in alle hevigheid woedt. Minstens 160.000 mensen zitten nog vast in de stad. Onze collega Majd Khalifeh sprak via het internet met een anonieme getuige, die kon ontsnappen.

