Toen op 9 juni duidelijk werd dat May enkel een regering op de been kon brengen met de hulp van 10 parlementsleden uit Noord-Ierland, was de meest gegoogelde term in Groot-Brittannië een paar uur lang “who are the DUP”. Weinig Britten kenden de ultraconservatieve standpunten van de partij over homorechten, abortus en de evolutietheorie. Of weten dat de partij bijzonder goede banden onderhoudt met de UDA (Ulster Defence Association), de tegenhanger van het IRA (Irish Republican Army).

Even weinig Britten weten dat Noord-Ierland intussen al sinds begin dit jaar zonder regionale regering zit. Die viel midden januari nadat eerste minister Arlene Foster -jawel- betrokken raakte bij een schandaal rond duurzame energiesubsidies. Onderhandelingen tussen de DUP en Sinn Féin – die volgens het Goede Vrijdagakkoord de eerste minister en de vice-eerste minister moeten leveren, zijn opgeschort net voor de parlementsverkiezingen.