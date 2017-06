Ivanka Trump over de getuigenis van ex-FBI-directeur James Comey: "Mijn vader voelde zich erg gesteund in hetgeen hij tot hiertoe daarover gezegd heeft. Hij is daarover erg optimistisch ingesteld. Maar wij waren veel meer gefocust op de echte reden waarom we in Washington zijn en wat we willen bereiken. En dat was infrastructuur, wat dan niet die grote aandacht in de media gekregen heeft. Maar wat wel een grotere impact heeft. Met de bedoeling dit land te heropbouwen."

"Ook al hebben de media vooral aandacht voor andere dingen, wij zijn heus wel gefocust om een antwoord te bieden op de vraag waarom de mensen op Donald Trump gestemd hebben. Zo gaan we deze week op bezoek in een technische school om aan te tonen dat je niet naar de universiteit moet gaan om aan een job te geraken. Want de opmerking die we vaak van bedrijven horen is dat er wel jobs zijn, maar niet de juiste werknemers. ‘Skills based education’, daarin willen we investeren. Dat is ook waar het allemaal om draait. Om die reden zijn we naar Washington verhuisd."

"Een groot probleem in dit land is het aantal werknemers met een parttimejob. Zij nemen 2 of 3 jobs aan en verdienen dan nog minder dan wanneer ze één voltijdse baan zouden hebben. Ook een aantal voordelen, zoals betaald verlof, gaan voor hen op die manier verloren."