Wat voor partij is de DUP, waarmee May in zee wil gaan?

In Groot-Brittannië lopen al weddenschappen over hoe snel er nieuwe verkiezingen gehouden zullen worden. Premier May werkt intussen hardnekkig voort en rekent op de DUP, the Democratic Unionist Party, om haar aan een meerderheid te helpen. Maar door gemene zaak te maken met één van de partijen in de Noord-Ierse kwestie komt de broze samenwerking in Noord-Ierland onder druk.

