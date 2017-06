Terwijl het hier aangenaam vertoeven is, is het in Spanje echt puffen geblazen. In zes provincies is code oranje afgekondigd, terwijl de zomer nog niet eens begonnen is. "De hitte komt inderdaad opvallend vroeg", zegt correspondent Sven Tuytens in "De ochtend". "Dit zijn temperaturen die in juli of augustus al eens voorkomen, maar eigenlijk is het nu nog lente. Volgens de Spaanse meteorologische dienst zullen er dan ook historische warmterecords worden gebroken."