Chinees gebouw in lichterlaaie

In Lanzhou, in het noordwesten van China, heeft een spectaculaire brand gewoed in een torengebouw. Volgens de brandweer is de brand uitgebroken langs de buitenkant van het gebouw, maar zijn er geen slachtoffers.

