Buurtbewoner getuigt over de onveilige asbestverwerking bij SVK

VRT Nieuws heeft beelden toegestuurd gekregen waarop een getuigenis te horen is van een buurtbewoner die vlak bij de zogenoemde asbestput in Sint-Niklaas woont. Zijn stem is wegens privacyredenen vervormd. De man legt in het filmpje uit hoe er volgens hem laconiek met de veiligheid wordt omgesprongen.

VRT Nieuws heeft beelden toegestuurd gekregen waarop een getuigenis te horen is van een buurtbewoner die vlak bij de zogenoemde asbestput in Sint-Niklaas woont. Zijn stem is wegens privacyredenen vervormd. De man legt in het filmpje uit hoe er volgens hem laconiek met de veiligheid wordt omgesprongen.