Gisteren werd er in 140 Italiaanse gemeenten gestemd, onder meer in de grote steden Palermo en Genua. Maar de Vijfsterrenbeweging haalt in geen enkele grote stad de tweede ronde. Zelfs in Parma, de allereerste (grotere) stad waar de beweging een burgemeester had, moet ze de sjerp inleveren. Dat is opvallend, want nationaal heeft de beweging de wind nog altijd in de zeilen: in de peilingen eindigt ze telkens als grootste of tweede grootste, samen met de sociaal-democraten van oud-premier Matteo Renzi (allebei halen ze tussen de 26 en 30 procent).

Of dit het begin van een ommekeer is voor de beweging, zal nog moeten blijken. Normaal gezien zijn er volgend jaar parlementsverkiezingen in Italië. Er wordt gevreesd voor een politieke patstelling als de Vijfsterrenbeweging daarin goed scoort, want ze wil met niemand samenwerken. Mogelijk heeft het slechte resultaat in deze gemeenteraadsverkiezingen ook te maken met de situatie in de hoofdstad Rome. Die stad wordt geteisterd door corruptieschandalen, ondanks de beloftes van burgemeester Virginia Raggi van de Vijfsterrenbeweging om schoon schip te maken.