VRT Nieuws heeft beelden toegestuurd gekregen waarop een getuigenis te horen is van een ex-arbeider, die jarenlang werkte in de zogenoemde asbestput in Sint-Niklaas. Zijn stem is wegens privacyredenen vervormd. De man legt in het filmpje uit hoe er volgens hem laconiek met de veiligheid wordt omgesprongen.

Ex-arbeider SVK getuigt over de onveilige asbestverwerking bij SVK

