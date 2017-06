Wellicht niet, de kans is klein dat het lukt. Want niet de inwoners van Puerto Rico beslissen of het statuut verandert, wel het Amerikaanse Congres. En bij de Republikeinse meerderheid daar bestaat maar weinig enthousiasme om van Puerto Rico de 51e Amerikaanse staat te maken.

Het zou hun meerderheid kunnen uithollen als het Puerto Ricaanse kiespubliek, dat aanleunt bij de Democraten, twee nieuwe senatoren en verschillende leden in het Huis van Afgevaardigden mag kiezen. De VS zou ook veel geld in Puerto Rico moeten pompen, wat niet goed valt in tijdens van oproepen tot besparingen.

Nog een niet-onbelangrijk argument is taal: zowel het Engels als het Spaans zijn officiële talen in Puerto Rico, maar een overweldigende meerderheid van de bevolking spreekt voornamelijk enkel Spaans. Ook de voertaal bij de overheid is Spaans. Een erkenning als 51e staat zou dus verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het statuut van de Spaanse taal in de VS.