"Ik voel me vereerd om met de first lady te werken, om van haar huis een thuis te maken", liet Kannalikham in een persbericht in februari weten. De architecte werk discreet, vast een pluspunt voor Melania. Haar Instagramaccount is netjes afgeschermd en klanten kunnen enkel inloggen op haar website via een paswoord. Buiten een emailadres staan er voorts geen beelden op de site, zodat het moeilijk is een echte stijl te ontdekken. De Amerikaanse pers spreekt maar al te graag van Melania's "mysterieuze architecte". Zelfs een foto van haar is amper te vinden. Hoe Kannalikham en Melania elkaar hebben leren kennen, is eveneens een goed bewaard geheim. Misschien is Ralph Lauren wel de link? De first lady was immers bij de inauguratie van de president gekleed door de Amerikaanse ontwerper.

Nieuwe presidenten krijgen traditioneel een budget van 90.000 euro om hun kantoor en privévertrekken in het Witte Huis op te frissen of naar hun hand te zetten. Van de Obama's raakte bekend dat ze hun eigen centen investeerden.