Decraene: "Grote overwinning voor partij van president Macron"

De eerste exitpolls in Frankrijk tonen dat de partij van president Macron met 32,2 procent een ruime overwinning behaalt in de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. "Stel dat deze uitslag volgende week in de tweede ronde herhaald wordt, betekent dat van de 577 kamerzetels En Marche er 390 tot 430 zou binnenhalen. Dat is een heel ruime meerderheid, een landslide overwinning." zegt Steven Decraene vanuit Parijs.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Decraene: "Grote overwinning voor partij van president Macron"

De eerste exitpolls in Frankrijk tonen dat de partij van president Macron met 32,2 procent een ruime overwinning behaalt in de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. "Stel dat deze uitslag volgende week in de tweede ronde herhaald wordt, betekent dat van de 577 kamerzetels En Marche er 390 tot 430 zou binnenhalen. Dat is een heel ruime meerderheid, een landslide overwinning." zegt Steven Decraene vanuit Parijs.