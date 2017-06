In 2014 voerde Ryanair het nu zo fel bekritiseerde systeem van willekeurige plaatsbepaling in. In reacties op sociale media en aan de Irish Times laat de lagekostenmaatschappij weten dat er "niets gewijzigd" is. "Als een klant geen bepaalde stoel reserveert, krijgt hij er willekeurig een toegewezen. Wie zeker wil zijn van zijn plaats, of zeker wil zijn dat hij of zij samen zit met medereizigers, raden we aan om vooraf een stoel te reserveren."

De reden waarom zoveel mensen nu plots gescheiden worden van hun medereizigers? Ryanair ontkent dat het daarmee probeert de passagiers die samen willen zitten, te dwingen om extra te betalen. "Onze vliegtuigen zitten momenteel voor 95 procent vol, we komen ook in de piek van zomerreizen, waardoor de kans stijgt dat mensen die geen zitje reserveren, apart komen te zitten."