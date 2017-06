Belangrijke vaststelling: bij deze eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen heeft ruim 51 procent van de stemgerechtigden géén stem uitgebracht. Dat heeft kennelijk vooral in het nadeel gespeeld van extreemrechts. Marine Le Pen hekelde in haar toespraak met name het Franse kiessysteem en ze riep de "patriottische kiezers" op tot een "grote mobilisatie" voor de tweede ronde. Maar ook de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon kon zijn succes van tijdens de presidentsverkiezingen niet doortrekken.

De opkomst voor de parlementsverkiezingen is al jaren tanende in Frankrijk. Maar deze keer was het historisch laag. Er wordt gezocht naar verklaringen. Zijn de Fransen verkiezingsmoe na de lange en slepende presidentsverkiezingen? Heeft de actualiteit in de rest van de wereld (aanslagen in het Verenigd Koninkrijk en het Klimaatakkoord) de campagne naar het achterplan verschoven? Gingen de Fransen er vanuit dat Macrons partij sowieso zal winnen? Of was het gewoon veel te mooi weer?