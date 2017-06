Richard Jones zei dat hij begon te wanhopen dat hij ooit nog zou vrijkomen, nadat herhaalde pogingen om in beroep te gaan tegen zijn straf van 19 jaar op niets waren uitgedraaid.

Maar in 2015 kon hij onderzoekers van het "Midwest Innocence Project" - een groep die ten onrechte veroordeelde gevangenen helpt -, vertellen dat medegevangenen hem hadden gezegd dat er een man bestond, die Ricky heette, en die als twee druppels water op hem leek.

"Toen ik zijn foto zag, werd alles duidelijk", aldus Jones.

De onderzoekers ontdekten bovendien dat de dubbelganger niet alleen griezelig goed lijkt op Jones, hij woonde bovendien in de buurt waar de overval plaatsvond, in Roeland park in Kansas City,Kansas, terwijl Jones zelf over de staatsgrens woonde, in Kansas City, Missouri.

De advocaten van Jones zegden bovendien dat hij bij zijn vriendin en haar familie was op het ogenblik dat een aantal beroofd werden in het park. De advocaten argumenteerden dat 17 jaar geleden de procedures om iemand te identificeren grote gebreken vertoonden.

Een van de advocaten die aan de zaak werkte, zei dat het team totaal ondersteboven was van de ongelooflijke gelijkenis tussen beide mannen.

Richard Jones zei aan de Kansas City Star dat hij zich nu nog aan het aanpassen was aan het leven buiten de gevangenis, en dat hij blij was dat hij opnieuw bij zijn kinderen was.