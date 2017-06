De opkomst is fors lager dan vijf jaar geleden, toen op dit moment 48,13 procent al zijn stem had uitgebracht. Op het middaguur lag het opkomstpercentage zelfs op zijn laagste niuveau ooit onder de Vijfde Franse Republiek. De campagne voorafgaand kon ook weinig mensen echt aanspreken. In stembureaus is het zodanig wachten op kiezers, dat sommige toezichthouders rustig naar de finale van het tennistornooi Roland Garros kunnen kijken (zie tweet onderaan).

Nochtans gaat het om belangrijke verkiezingen. Want met een parlementaire meerderheid zou president Macron zijn programma een stuk makkelijker kunnen uitvoeren dan zonder. Bovendien: zes kandidaten van Macrons regering zijn kandidaat bij deze législatives, en als die niet verkozen raken dan moeten ze al uit de regering. Al gaven peilingen aan dat zijn partij La République en Marche gemakkelijk de absolute meerderheid zal halen.

De opkomst is ook een bepalende factor voor kandidaten. Zo stoten kandidaten pas door naar de tweede ronde als ze minstens 12,5 procent van de geregistreerde kiezers achter zich kunnen scharen. En in het uitzonderlijke geval dat iemand al ruim 50 procent van de uitgebrachte stemmen haalt in de eerste ronde, kan die kandidaat pas zijn overwinning in de eerste ronde claimen als die 50 procent ook minstens een kwart van de geregistreerde kiezers vertegenwoordigt.