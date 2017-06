Premier May was de eerste regeringsleider die Trump uitnodigde toen hij was verkozen tot president van de Verenigde Staten. De snelle uitnodiging, amper zeven dagen na zijn inauguratie, leverde haar veel kritiek op. Honderdduizenden Britten tekenden een petitie tegen het staatsbezoek. Nadat Trump zijn inreisverbod uit zeven moslimlanden had ingesteld, gingen ook tienduizenden mensen de straat op.

Een precieze datum voor het staatsbezoek is trouwens niet bekend. Het is ook al een hele tijd opvallend stil rond de omstreden visite. Die stilte in regeringskringen valt volgens The Guardian voor een deel te verklaren door het telefoontje van Trump.