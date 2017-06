Het offensief tegen Raqqa is zeven maanden geleden gestart. De Syrische Democratische Strijdkrachten, die steun krijgen van de Verenigde Staten, omsingelen de de stad al maandenlang.

Eerder deze week zijn ze erin geslaagd om een eerste wijk in het oosten van de stad binnen te dringen. Nu is dat volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten ook gelukt in het westen van de stad. De noordelijke toegang tot Raqqa is dan weer stevig versterkt door IS, dat ervan overtuigd was dat de SDF in die richting zou oprukken.

Vandaag is er de hele dag hevig gevochten in Raqqa. De SDF krijgen luchtsteun van de VS. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zouden bij de luchtaanvallen vandaag minstens 13 burgers zijn omgekomen.