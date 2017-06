Dit jaar verloor Hansen nog een rechtszaak tegen de Noorse staat wegens onmenselijke behandeling. Hij vindt zijn opsluiting in een isoleercel niet humaan. Hansen trekt nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Sinds de rechtszaak was het stil rond de massamoordenaar. Nu blijkt hij zijn naam gewijzigd te hebben.

"Hij heeft me zijn redenen gezegd, maar ik weiger deze te vertellen", aldus zijn advocaat tegen het persagentschap Reuters. Naamsverandering in Noorwegen is perfect mogelijk zolang niemand beledigd of gekwetst wordt.

Hansen is een vaak voorkomende familienaam. In Noorwegen dragen 52.000 mensen deze achternaam op een populatie van vijf miljoen. De voornaam Fjotolf is zeldzamer. Breivik gebruikte de naam Fjotolf Hansen al eens eerder, bij de oprichting van een onderneming in 2009. Via dat bedrijf, Geofarm, bestelde hij tonnen kunstmest om een bom te maken. Hansen werd veroordeeld tot een celstraf van 21 jaar. Die straf kan verlengd worden zolang hij als een gevaar voor de samenleving wordt beschouwd.