Maar lang niet iedereen in de Conservative Party staat nog achter May. Haar positie is daar bijzonder wankel geworden. Scherpe woorden werden vanmorgen geuit door George Osborne, minister van Financiën onder ex-premier David Cameron, en sinds kort hoofdredacteur van de Londense krant Evening Standard.

"Theresa May is een dead woman walking", gebruikt hij de woorden waarmee een terdoodveroordeelde wel eens wordt omschreven. "De enige vraag is hoe lang ze in de death row zal blijven zitten". Volgens Osborne zullen we dat snel te weten komen. "Het kan volgende week al instorten voor haar. En als dat niet gebeurt, dan wordt het uitgesteld."

Dat Nick Timothy en Fiona Hill, de twee belangrijkste adviseurs van May, gisteren opstapten, was voor veel Tories een voorwaarde. Deden ze dat niet, dan zou de premier er zelf aan moeten geloven. Maar Osborne vindt die stap niet verregaand genoeg. "Je kunt niet zomaar de adviseurs met de vinger wijzen. De enige persoon die beslist om een verkiezing uit te schrijven en die een politiek manifest opstelt, is de eerste minister zelf."